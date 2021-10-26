رئيس اتحاد الحودو: إلغاء حالة الطوارئ يفتح الباب أمام استضافة المزيد من البطولات العالمية

أكد مرزوق محمد علي نائب رئيس اتحاد الجودو، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، هو قرار تاريخي يعكس حالة الاستقرار التي وصلت إليها البلاد في ظل قيادة سياسية حكيمة.

وأضاف مرزوق، أن قرار الرئيس السيسي سيساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، وسيمثل إضافة قوية في ملف الاقتصاد.

وتابع: “قرار إلغاء حالة الطوارئ يحمل رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم والازدهار”.

وأشار مرزوق إلى أن على المجتمع الرياضي سيستفيد بشكل كبير من قرار إلغاء حالة الطوارئ وسيفتح الباب أمام استضافة المزيد من البطولات الكبرى والعالمية، ويفتح الباب للاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية.