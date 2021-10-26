عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إشادة برلمانية واسعة بقرار السيسي بإلغاء مد الطوارئ.. عظيم وله آثار إيجابية.. تأكيد نجاح مصر أمنيا واقتصاديا.. وعلى المواطنين أن يشعروا بالاطمئنان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هالة أبو السعد: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ "عظيم" وله آثار إيجابية
برلماني عن إلغاء مد حالة الطوارئ: قرار طال انتظاره.. تحيا مصر آمنة
برلماني: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ إنجاز حقيقي
برلماني عن إلغاء حالة الطوارئ: تأكيد على نجاح مصر أمنيا واقتصاديا

 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لأول مرة منذ سنوات.

 

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

 

وتابع «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار».

 

وختم الرئيس المصري منشوره قائلا: «معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

 

وعلق نواب البرلمان على هذا القرار مؤكدين أنه جاء نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات السابقة، كما أنه يبعث رسالة للجميع مفادها أن مصر بلد الأمن والاستقرار ولا وجود لحالات طواريء بعصر الجمهورية الجديدة.

وحول هذا الموضوع قال النائب اادكتور فريدي البياضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ هو قرار حكيم، أحيي السيد الرئيس عليه، وطال انتظاره، والقرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأضاف البرلمانى،  أن القرار يعطي انطباعات إيجابية واسعة، ستنعكس بالتأكيد على مجالات السياحة والاستثمار الأجنبي .

وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، يأتي ضمن جهودًا مضنية بذلتها الدولة المصرية، للوصول إلى هذا القدر من الأمن والاستقرار الكاملين، والذي نال إشادة دولية وانعكس على التنمية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.


وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، لاسيما وأنه يأتي بعد سنوات طوال من استمرار حالة الطوارئ في البلاد، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عانت طويلًا من الإرهاب وتصدت له عبر أجهزتها الأمنية من قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، بتوجيهات صارمة من القيادة السياسية حتى أصبحنا ننعم بالأمن والاستقرار، الداخلي.


وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإنه علينا أن نفخر بما وصلنا إليه على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية، واستقرار كافة مؤسسات الدولة، التي باتت في عهد الرئيس السيسي تعمل على التعاون من أجل تحقيق كل ما هو خير لبلادنا.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوام الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينشأ بالأساس على التنمية ودفع عجلة الاستثمار قدمًا، وذلك لم يكن ليتحقق سوى بتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار وهو ما وصلنا إليه فعليا.

 

وثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، مؤكداً أنه قرار تاريخي يكشف للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان وبيئة آمنة خصبة للاستثمار في ظل النجاحات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أبرزها مكافحة الإرهاب.


وأشاد قريطم ، في تصريحات صحفية له اليوم  بالجهود التي يبذلها رجال الجيش والشرطة تحت قيادة الرئيس، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ويعد هذا القرار إنجازا حقيقيا وكتابة شهادة جديدة للانتصارات التي حققتها الدولة على الإرهاب.

 

وقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه قرار عظيم سيكون له آثار إيجابية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشارت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى أن إعلان الرئيس السيسي لأول مرة منذ سنوات هذا القرار هو بمثابة إعلان تاريخي، وهو ما يؤكد انتصار الدولة المصرية المستمر سواء في مكافحة العمليات الإرهابية أو في البناء والتعمير أو في استعادة حقوق الإنسان لكافة المواطنين.


وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد من جانب المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب الاستقرار الاقتصادى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب حالة الطوارئ المشروعات تحيا مصر إلغاء مد حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعلن تفاصيل سياستها الجديدة للمسافرين الدوليين

الوعي والفهم أهم أسلحة الحروب الحديثة.. حديث الرئيس يتصدر عناوين الصحف

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

مصطفى محمد يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل النهائي لـ جالاتا سراي

وزير الطاقة الروسي: لدينا آفاق كبيرة للحد من انبعاثات الكربون

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

حادث مروع.. متسابق يطيح بـ سيدة خرجت فجأة أمامه لسبب غريب|فيديو

رغم تحذيرات وزير البيئة.. النواب يصوتون على قرار خطير داخل البرلمان البريطاني

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ