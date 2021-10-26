إشادة برلمانية واسعة بقرار السيسي بإلغاء مد الطوارئ.. عظيم وله آثار إيجابية.. تأكيد نجاح مصر أمنيا واقتصاديا.. وعلى المواطنين أن يشعروا بالاطمئنان

هالة أبو السعد: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ "عظيم" وله آثار إيجابية

برلماني عن إلغاء مد حالة الطوارئ: قرار طال انتظاره.. تحيا مصر آمنة

برلماني: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ إنجاز حقيقي

برلماني عن إلغاء حالة الطوارئ: تأكيد على نجاح مصر أمنيا واقتصاديا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وتابع «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار».

وختم الرئيس المصري منشوره قائلا: «معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

وعلق نواب البرلمان على هذا القرار مؤكدين أنه جاء نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات السابقة، كما أنه يبعث رسالة للجميع مفادها أن مصر بلد الأمن والاستقرار ولا وجود لحالات طواريء بعصر الجمهورية الجديدة.

وحول هذا الموضوع قال النائب اادكتور فريدي البياضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ هو قرار حكيم، أحيي السيد الرئيس عليه، وطال انتظاره، والقرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد.



وأضاف البرلمانى، أن القرار يعطي انطباعات إيجابية واسعة، ستنعكس بالتأكيد على مجالات السياحة والاستثمار الأجنبي .



وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، يأتي ضمن جهودًا مضنية بذلتها الدولة المصرية، للوصول إلى هذا القدر من الأمن والاستقرار الكاملين، والذي نال إشادة دولية وانعكس على التنمية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.



وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، لاسيما وأنه يأتي بعد سنوات طوال من استمرار حالة الطوارئ في البلاد، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عانت طويلًا من الإرهاب وتصدت له عبر أجهزتها الأمنية من قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، بتوجيهات صارمة من القيادة السياسية حتى أصبحنا ننعم بالأمن والاستقرار، الداخلي.



وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإنه علينا أن نفخر بما وصلنا إليه على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية، واستقرار كافة مؤسسات الدولة، التي باتت في عهد الرئيس السيسي تعمل على التعاون من أجل تحقيق كل ما هو خير لبلادنا.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوام الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينشأ بالأساس على التنمية ودفع عجلة الاستثمار قدمًا، وذلك لم يكن ليتحقق سوى بتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار وهو ما وصلنا إليه فعليا.

وثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، مؤكداً أنه قرار تاريخي يكشف للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان وبيئة آمنة خصبة للاستثمار في ظل النجاحات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أبرزها مكافحة الإرهاب.



وأشاد قريطم ، في تصريحات صحفية له اليوم بالجهود التي يبذلها رجال الجيش والشرطة تحت قيادة الرئيس، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ويعد هذا القرار إنجازا حقيقيا وكتابة شهادة جديدة للانتصارات التي حققتها الدولة على الإرهاب.

وقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه قرار عظيم سيكون له آثار إيجابية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.



وأشارت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى أن إعلان الرئيس السيسي لأول مرة منذ سنوات هذا القرار هو بمثابة إعلان تاريخي، وهو ما يؤكد انتصار الدولة المصرية المستمر سواء في مكافحة العمليات الإرهابية أو في البناء والتعمير أو في استعادة حقوق الإنسان لكافة المواطنين.



وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد من جانب المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب الاستقرار الاقتصادى.