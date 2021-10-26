بعد تداول سعر فستان زوجة زيدان بـ70 مليون جنيه.. تعرف على سعره الحقيقي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام للاعب كرة القدممحمد زيدان برفقة زوجته، وذلك خلال تألقهما على السجادة الحمراء من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورتهالخامسة.

وأثارت زوجة محمد زيدان الجدل باختيارها فستان تداول رواد السوشيال ميديا سعر الفستان الى انه يبلغ ٧٠ مليونجنيه ، ولكن فى الحقيقية الفستان من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني " مايكل سينكو"، وبالبحث في الموقع الرسمي للمصمم، وجدناأن سعر الفستان الذي يطلق على تصميم اسم "حلم الفراشة غير الملموس" 100 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من مليون ونصف جنيهمصري.









وظهرت زوجة زيدان باطلالة جريئة ومكشوفة وًظهورها برفقة زوجها فى لقطات رومانسية مثيرة من قبلة اليد والاحضانوهو ما جعل الجمهور يتداول صورهم .









ويقدم لكم صدى البلد إطلالات زوجك زيدان برفقته.





واختتمت الجمعة الماضية فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.





ومنذ بداية حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليها الأنظار ويتصدرن التريند بسبب فساتينهم ،على الريد كاربت، وأبرزهم: أروى جودة ورانيا يوسف وإلهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، ياسمين صبري وصبامبارك ولبلبة ومايان السيد.

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