ضبط 70 طن مياه مجهولة المصدر بثلاثة مخازن بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ

تمكنت الجهات الرقابية بمحافظة جنوب سيناء من ضبط 70 طن مياه مجهولة المصدر بثلاث مخازن بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ وحققة ضربه كبرى لتجار المياه بشرم الشيخ لثالث مرة علي التوالي حيث تم ضبط 50الف طن في الحملة الأولي وتم غلق 4 معامل للمياه في الحملة الثانية وذلك ضمن حملة مكبرة شملت التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك والصحة وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء شريف روؤف مدير أمن جنوب سيناء وتحت إشراف سامي

عبدالقادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء والمهندس ابراهيم الحارون وكيل المديرية بتكثيف الرقابة على الاسواق بالمحافظة وبمدينة شرم الشيخ بالاشتراك مع العميد عادل امام رئيس مباحث التموين وعبد الراضى محمود عبد الراضي رئيس جهاز حماية المستهلك وخالد الجوهرى مدير إدارة تموين شرم الشيخ وأحمد اسماعيل مفتش الصحة تحت اشراف الدكتور عصام عبد المطلب مدير إدارة شرم الشيخ الصحية

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بعد إتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة .

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