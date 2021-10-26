مصطفى محمد يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل النهائي لـ جالاتا سراي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قيام مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك المعار إلى صفوف جالطة سراي التركي بإبلاغ إدارة الزمالك بقرار النادي التركي بتفعيل بند الشراء النهائي في عقده معهم.



وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" :" مسئولو جالطة سراي التركي تحدثوا مع مصطفى محمد وأبلغوه بشكل رسمي بتفعيل بند الشراء النهائي في عقده وإرسال خطاب إلى الزمالك من أجل تفعيل بند الشراء النهائي في عقده".

خسر فريق جالاتا سراي أمام نظيره بشكتاش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة العاشرة لبطولة الدوري التركي.

افتتح ألكساندرو تشيكالداو التسجيل لـ جالاتا سراي في الدقيقة 35، لكن لارين عادل النتيجة لبشكتاش في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 64، عاد لارين ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، ليُهدي بشكتاش نقاط المباراة الثلاث.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي كبديل منذ الدقيقة 78، وسُنحت له فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، لكن حارس مرمى بشكتاش تصدى لتسديدته، لينتهي اللقاء بهزيمة فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بشكتاش للنقطة 20 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد جالاتا سراي عند 17 نقطة في المركز الثامن.