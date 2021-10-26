نشرة الرياضة.. سعر صفقة بيرسي تاو للأهلي.. قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك.. مصطفى محمد يرحل نهايا لـ جالاتا سراي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

أمير توفيق يكشف حقيقة تجديد عقد موسيماني وقيمة صفقة بيرسي تاو

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عدم وجود شكوي من جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم ضد النادي في الفيفا .

مصطفى محمد يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل النهائي لـ جالاتا سراي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قيام مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك المعار إلى صفوف جالطة سراي التركي بإبلاغ إدارة الزمالك بقرار النادي التركي بتفعيل بند الشراء النهائي في عقده معهم.

انتخابات الزمالك.. العتال نائبا للرئيس في قائمة حسين لبيب.. وهاني شكري أمينا للصندوق

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن قرار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بخوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.



محمد صبحي لمسئولي الزمالك: لن ألعب للأهلي مهما كانت الإغراءات

قال الإعلامي كريم شحاتة، إن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، المعار لصفوف فاركو، أكد لمسئولي الزمالك، أنه لن يلعب للأهلي مهما كانت الإغراءات المالية.

جاريدو عن رحيل رمضان إلى بيراميدز: الأهلي لا يقف على أحد

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي أنه درَّب رمضان صبحي في بداية مشواره التدريبي.



جاريدو: صلاح الأفضل في العالم.. والكرة الذهبية ليست نهاية المطاف

أكد الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي افضل لاعب في العالم حاليا.

عصام الحضري: أنا الأكثر مشاركة في أفريقيا وليس شريف إكرامي

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق ومدرب حراس المنتخب الوطني الحالي أنه الحارس الأكثر مشاركة في البطولات الأفريقية وليس شريف إكرامي.

مدرب فيوتشر: انطلاقة الدوري جيدة.. و15 غرزة لـ سعد سمير

قال أحمد سعيد أوكا، مدرب فريق فيوتشر، بالانطلاقة المميزة التي حققها فريقه في أول مشاركة له بالدوري الممتاز.

خالد عبدالقادر يعتذر عن انتخابات الأهلي.. والخطيب يؤكد كفاءته وضرورة استفادة النادي من خبراته



أعلن خالد عبد القادر، المرشح لمقعد عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب، عن عدم استمراره في عملية الترشح للانتخابات التي سوف تجري يوم ٢٦ نوفمبر المقبل.