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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضيون أجانب يشاركون في الحدث العالمي للتحليق بالمظلات الجوية في الأقصر

صدى البلد

شارك الرياضيون الأجانب من مختلف أنحاء العالم، في فعاليات الحدث العالمي للتحليق فوق سماء مدينة الأقصر بالمظلات الجوية (الباراموتور)، بمشاركة 30 مغامرا ورياضيا من حول العالم، للاستمتاع بسحر نهر النيل والخضرة المميزة ومعابد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحف التحنيط.


وقال تامر نسيم الطيار والمدرب المحترف في رياضة الباراموتور ومنظم الفعالية في الأقصر إن الفعاليات انطلقت صباح اليوم بمنطقة جبل القرنة بالبر الغربي في محافظة الأقصر، وذلك لدعم وتنشيط حركة السياحة الرياضية بالأقصر ومصر، وذلك عبر إقلاع رياضيين أجانب من حول العالم بالمظلات الجوية (الباراموتور) في سماء المدينة الأثرية الأكبر في العالم، للاستمتاع بسحر المعابد والمقابر الفرعونية بالبريين الغربي والشرقي.


وأشار إلى أن فعاليات رياضة الباراموتور والمظلات الجوية تعتبر حدثا عالميا لعشاق رياضات المغامرات والسياحة الترفيهية بمحافظة الأقصر، حيث انطلقت في سماء مدينة الأقصر عروض مميزة بالمظلات تحمل اسم (الباراموتور)، والتي جابت السماء حول منطقة معابد البر الغربي والبر الشرقي، وأعجبت الوفود الأجنبية من السائحين الموجودين في معالم الأقصر الفرعونية.


وأوضح تامر نسيم قائد أنه شارك في الحدث العالمي متسابقون من دول أمريكا والسويد وسويسرا والإمارات والكويت، مبينا أنه تم تنظيم تلك العروض الجوية بالتزامن مع استعدادات الأقصر للحفل العالمي لافتتاح مشروع (إحياء طريق الكباش الفرعوني)، حيث هبطت المظلات في البر الغربي بمنطقة معبد الملكة حتشبسوت ومعبد الرمسيوم وحول تمثالي ممنون، وكذلك هبطت في البر الشرقي بمعابد الكرنك التاريخية ومعبد الأقصر، وذلك عقب تقديم استعراضات جوية أبهرت الأهالي والأفواج السياحية التي تزور مصر حالياً.


وتابع تامر نسيم أنه تم تنظيم تلك العروض الجوية فوق معابد ومقابر ووديان ومتاحف الأقصر بعد نجاحها في محافظات الفيوم والساحل الشمالي وفوق أهرامات الجيزة، بمشاركة طيارين ومظليين من الحاصلين على مراكز عالمية في ممارسة تلك الرياضة في اليابان وألمانيا وإسبانيا وهولندا ومصر، لإضفاء نمط سياحي جديد في مدينة الأقصر لتحقيق سحر المغامرة والبهجة بين السائحين من حول العالم.

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