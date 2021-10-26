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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بافتتاح مبارياته في الدوري

بن شرقي
بن شرقي

يحل نادي الزمالك اليوم ضيفا على نادي إنبي، في الثامنة مساء، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

 

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقب بطولة الدوري في النسخة الحالية، بعدما توج به في نسخته الماضية، للمرة 13 في تاريخه.

 

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم، لكل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وأحمد أبو الفتوح للإيقاف.

 

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك، على تشكيل  المتوقع لفريقه أمام إنبي.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

الزمالك انبي الدوري الممتاز شيكابال باتريس كارتيرون تشكيل الزمالك المتوقع

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