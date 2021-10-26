تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بافتتاح مبارياته في الدوري

يحل نادي الزمالك اليوم ضيفا على نادي إنبي، في الثامنة مساء، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقب بطولة الدوري في النسخة الحالية، بعدما توج به في نسخته الماضية، للمرة 13 في تاريخه.

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم، لكل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وأحمد أبو الفتوح للإيقاف.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك، على تشكيل المتوقع لفريقه أمام إنبي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.