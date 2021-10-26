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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عبد الناصر يسن نائبًا لرئيس جامعة سوهاج

صدى البلد

أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرار رقم  ٤٩٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين الدكتور عبد الناصر محمد حسن يسن نائبا لرئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.

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وكانت قد نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، معسكر تثقيفي طلابي تحت عنوان"قادة التطوع"، وذلك بهدف توعية الطلاب بالخدمات التي تقدمها الوحدة بالجامعة.

وذلك بحضور كلا من الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، معتز عيد منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة توفر العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزز الوعى الإيجابي لهم من خلال عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية.

وخلال كلمته أوضح الدكتور صفا محمود السيد، الدور الهام  للوحدة في دعم الطلاب غير القادرين وذوي القدرات الخاصة، من خلال تقديم الدعم النقدي والعيني والأجهزة التعويضية اللازمة لهم، إضافة إلى دعم الطلاب المتفوقين بالكليات العلمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وتقديم منح مالية لهم يتم صرفها من بنك ناصر.

ولفت إلى أن الوحدة تقوم أيضاً باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم لتوفير خصم لهم على وسائل المواصلات، وتوفير رفيق لذوى الإعاقة من الخدمة العامة أو المتطوعين.

وأشار معتز عيد، إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تقدم خدمة القروض ميسرة السداد وفقاً لإجراءات بنك ناصر الاجتماعي المتبعة، وذلك لعمل مشروعات متناهية الصغر استثمارية أو إنتاجية، وتقديم الندوات التدريبية فى ريادة الأعمال، وكيفية تنظيم ورش عمل خاصة بالمشروعات الصغيرة.

وذلك إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية فى مجال بناء الشخصية من خلال تنظيم عدة ندوات ومعسكرات توعوية للطلبة والعاملين بالجامعة فى كافة البرامج التى تتبناها الوزارة، كبرنامج "مودة" الذى يستهدف فئة الشباب والمقبلين على الزواج، لمساعدتهم على إختيار الشريك المناسب والحد من نسب الطلاق، وأيضا برنامج "كفاية" الذى يهدف لتنظيم النسل وغيرها.

وأضاف صبري محمد، أن المعسكر التثقيفي شمل عدة محاضرات توعوية عن برامج التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان المصري، التطوع ودور جمعية الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، مبادئ الإسعافات الأولية و كذلك ريادة الأعمال كمدخل للتنمية.

وجدير بالذكر أنه حاضر بالمعسكر كل من  
الدكتور رأفت عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، محمود جمال منسق التطوع بالجامعات بإدارة الشباب والتنمية، الدكتور محمد حسن وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع، ونسمة علاء مدرب الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصري.

سوهاج شئون التعليم الطلاب جامعه

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