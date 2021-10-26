صناعة النواب: إلغاء مد حالة الطوارئ شهادة جديدة للحريات في مصر

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، قرار تاريخي وغير مسبوق ويؤكد أن مصر بدأت عهدا جديدًا مع الجمهورية الجديدة.



وأضاف محمود في بيان له اليوم، تعليقًا على القرار وحالة الفرحة وردود الأفعال العربية والدولية والمحلية المرحبة به، أنه يعبر عن حالة الأمن والأمان والاستقرار في الوطن، موضحا انه بعد سنوات من الجهود والتضحيات الهائلة للقضاء على الإرهاب والتطرف وأوكار المجرمين لم تعد مصر بحاجة لقانون الطوارئ.

ووجه رئيس صناعة النواب، الشكر للرئيس السيسي على قراره التاريخي، مردفا: يفتح صفحة جديدة في البلاد وستكون له تداعيات كبيرة، كما يؤكد على الثقة التامة من جانب الرئيس على ما تحقق في الوطن من إنجازات هائلة وغير مسبوقة.



وشدد محمود على أن إلغاء مد قانون الطوارئ شهادة جديدة للحريات في مصر، والانتصار للمواطن المصري وتأكيد على حالة الأمن والأمان في البلد.

وتلا قرار الرئيس السيسي، ردود واسعة من جانب مختلف المؤسسات السياسية والقضائية في مصر والشخصيات العامة مرحبة بقرار الرئيس، الذي فاجئ الجميع وفرحوا به.