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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير2566 مخالفة لقائدي الدراجات النارية وسحب 3662 رخصة بسبب الملصق الالكترونى

أرشيفية
أرشيفية

وجهت وزارة الداخلية، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، يأتي ذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط ٢٥٦٦ مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

" سحب ٣٦٦٢ رخصة خلال ٢٤ ساعة بسبب الملصق الإلكتروني "

 

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، ٣٦٦٢ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما رفعت الأجهزة المعنية ٤٢ سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع، وذلك خلال عدة حملات نظمتها في الأيام الماضية.

 

الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المنطقة الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها .

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

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وزارة الداخلية تحرير ٢٥٦٦ مخالفة لقائدي الدراجات النارية سحب ٣٦٦٢ رخصة بسبب الملصق الالكترونى

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