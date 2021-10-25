شاهد.. لجان حقوق الإنسان في زيارة للمواقع الشرطية بالإسماعيلية

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين ، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية ، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

ويأتي ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

9119e864-d02b-4b5d-8cfb-b298f4791873 39da75b0-35f0-476c-b7f2-c9df49b1d957

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .