عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. لجان حقوق الإنسان في زيارة للمواقع الشرطية بالإسماعيلية

لجان حقوق الانسان
لجان حقوق الانسان فى زيارة المواقع الشرطية بالإسماعيلية

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين ، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية ، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

ويأتي ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

9119e864-d02b-4b5d-8cfb-b298f4791873
9119e864-d02b-4b5d-8cfb-b298f4791873
39da75b0-35f0-476c-b7f2-c9df49b1d957
39da75b0-35f0-476c-b7f2-c9df49b1d957

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .

القبض على موظف يتاجر فى "البيتكوين"

استخبوا في الزراعات.. ضبط تجار مخدرات بـ90 كيلو بانجو و8 حشيش بالغربية

ألقاهما في مجرى مائي.. اعترافات متهم قتل شخصين وأحرق سيارة بالقليوبية

متهالكة ومتروكة .. رفع 42 سيارة ودراجة نارية من الشوارع

قطاع حقوق الإنسان وزارة الداخلية لجان حقوق الانسان فى زيارة المواقع الشرطية بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

تشبه الموزة.. صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده هذه السمكة النادرة

التجارة الخارجية ترفض التسجيل المسبق للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر

أسبوع القاهرة للمياه.. مصر تحذر: الفقر المائي يهدد أمن وسلامة الدول والشعوب

مفاجأة لمجتمع المملكة .. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه |تفاصيل

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

رئيس الوزراء من باريس: الحكومة حريصة على مساندة استثمارات أورانج في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ