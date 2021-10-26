مستشار الرئيس: الدولة أنفقت 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات للمواطنين

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن الدولة المصرية أستطاعت منذ بداية جائحة كورونا أن توفر اللقاحات سواء الخاصة بالكورونا او الأنفلونزا الموسمية .

وتابع قائلاً : إن الدول المنتجة للقاحات كورونا أستحوذت علي الجزء الأكبر للقاحات كورونا ، واستطاعت الدولة المصرية توفير كل أنواع اللقاحات والتضنيع المحلي ، لافتاص ان الدولة دفعت 400 مليون دولار حتي الان لتوفير اللقاحات للمواطنين



ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهوريه لمناقشة التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا،وفقا لمستجدات وتحورات الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة إلى البرتوكولات المستحدثه لعلاج أمراض الصدر والحساسية والسدة الرئوية.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية و الاستاذ الدكتور أيمن فرغلى استشارى الأمراض الصدرية وعضو الجمعيه المصريه لأمراض الصدر والدرن .



- الأستاذة الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، ولفيف من كبار أطباء الصدر فى مصر.

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