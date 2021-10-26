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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عوض تاج الدين: لا تعارض بين لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية

مستشار رئيس الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إنه لامانع من الحصول علي لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا الموسيمية ، ويفضل أن تكون حقنة كورونا في ذراع وحقنة الأنفلوزنزا في ذراع أخر .

وأضاف تاج الدين ، إنه لم يتم رصد أي أعرض جانبية شديدة تتسبب في الدخول الي المستشفيات نتيجة الحصول علي لقاح كورونا ، لافتاً إلي أن الأعراض الجانبية للتطعيم معروفة وطارئة .

ويعقد المؤتمر تحت رعاية السيد رئيس الجمهوريه لمناقشة التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا،وفقا لمستجدات وتحورات الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة إلى البرتوكولات المستحدثه لعلاج أمراض الصدر والحساسية والسدة الرئوية

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائيةو الاستاذالدكتور أيمن فرغلى استشارى الأمراض الصدرية وعضو الجمعيه المصريه لأمراض الصدر والتدرن - الأستاذة الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، ولفيف من كبار أطباء الصدر فى مصر

عوض تاج الدين لقاح كورونا الإنفلونزا الموسيمية رئيس الجمهورية كورونا

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