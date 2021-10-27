برلمانية: إلغاء مد حالة الطوارئ يعكس الاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية

قدمت النائبة ميرفت الكسان،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، مؤكدة أنه قرار شجاع وجريء سيكون له آثار إيجابية على المستوى السياسي، الإقتصادي ، والاجتماعي.

وأكدت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد"،أن إلغاء مد حالة الطواريء، يعني أن هناك مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده الدولة المصرية فى وقتنا الحالي، مشيرة إلى أنه سيكون له انطباع جيد من جانب المستثمرين الأجانب .

و أوضحت عضو خطة النواب أن هذا قرار جريء من قائد عظيم يثق في نفسه، وفي دعم شعبه له وفي قدرات أجهزة الدولة الأمنية على حفظ أمن البلاد، بعد سنوات صعبة من التحدي والجهد والبناء.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .



وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.