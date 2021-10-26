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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر: نستفيد من المكلفين بالخدمة العامة فى مجال تخصصاتهم

صدى البلد

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع عدد من المكلفين بأداء الخدمة العامة من الحاصلين على بكالوريوس هندسة لجميع التخصصات، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة في مجال تخصصهم، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم.

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وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر محمد يوسف، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتباراً من 3 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن المكلفين حاصلين على بكالوريوس هندسة وسيتم الاستفادة منهم في مجالات تخصصاتهم المختلفة داخل ديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن، موضحا أن إجمالي 1354 من خريجي الكليات والمعاهد العليا المختلفة من أبناء المحافظة تم تكليفهم لإداء الخدمة العامة في مجالات مختلفة وذلك طبقا لقرارا لوزارة التضامن الاجتماعىُ رقم 354 لسنه 2021 ، بشأن تكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 97 من خريجي الجامعات من الجنسين.


ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالمكلفين بأداء الخدمة العامة مؤكدا أن فترة عملهم ستساهم في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلف في اختيار مجال العمل بما يتناسب مع تخصصه، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامته.

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