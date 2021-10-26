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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون العلمي مع اليابان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي لدى لقائه سفير اليابان

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، نوكى ماساكى السفير اليابانى بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة

فى بداية اللقاء، أكد د. خالد عبد الغفار حرص مصر على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع اليابان فى كافة المجالات وخاصة فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الباحثين المصريين واليابانيين للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان في كافة المجالات، وضرورة أن تكون مصر حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا فى العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) التى تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية (EJEP) الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم، فضلاً عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلي مشروع تنمية الكوادر البشرية.

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ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى بالتعاون الثنائى مع مصر وخاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الجامعات المصرية سواء فى مجال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى المشروعات العلمية فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وفي ختام اللقاء، قدم د.عبد الغفار الشكر لنوكي ماساكي بمناسبة انتهاء عمله كسفير لليابان بالقاهرة، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المنصب.


حضر اللقاء د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة، والسيد/ يوشيفومي اومورا، الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا في مصر، وهارا ماساشي سكرتير أول بسفارة اليابان.

 

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