التعليم العالي: رئيسان جديدان لجامعتي بني سويف وسوهاج

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، من بينها تعيين الدكتور منصور حسن أحمد حسن رئيسًا لجامعة بني سويف، والدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه عطية رئيسًا لجامعة سوهاج.



وذكر بيان، صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعيينات شملت الدكتور عبدالناصر محمد حسن يس نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون لشئون التعليم والطلاب، كما تضمنت التعيينات الدكتور عرفه صبري جمعة حسن نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فاروق عبدالسميع علي نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان بكر محمد خضر عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.



وشملت التعيينات أيضا تعيين الدكتور رضا عبدالوهاب أحمد عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، والدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عبدالعال عميدًا لكلية التمريض جامعة حلوان، والدكتور الشحات سعد محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط، والدكتور ياسر محمد السيد عبدالعزيز عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط.



وكذلك تم تعيين الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها، والدكتورة سحر توفيق نسيم محمد عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة، والدكتور مجدي زكريا رشاد محمد عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، والدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ، والدكتور طه أحمد إسماعيل عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبدالحليم مصطفى عبدالمنعم عكاشة عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.