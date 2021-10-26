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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طالب العالم المتحضر بالخروج من صمته

الأزهر: نرفض محاولات استيلاء العدو الصهيوني على أراض فلسطينية بالضفة الغربية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، قيام الكيان الصهيوني بطرح مناقصات للاستيلاء على أراضٍ جديدة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي جريمة ترفضها كل القوانين الدولية، وخطوة عدوانية واستفزازية يجب وقفها على الفور؛ لما سيترتب عليها من تغيير الهوية الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إدانة الأزهر الشريف

وناشد الأزهر في بيان، اليوم الثلاثاء، العالم المتحضر أن يخرج من صمته أمام هذه الإجراءات التي تعود بنا إلى عصور الظلام، والعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي لا يقرها عقل يعيش في عصر يَعجُّ بالمنظمات الدولية التي لا تتوقف لحظة عن المناداة بحقوق الإنسان، وتضعها في صدر وثائقها والتزاماتها ومجالات عملها.

ويجدد الأزهر مساندته للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جواره في الدفاع عن قضيته؛ قضية المسلمين والعرب وكل المنصفين حول العالم.

الأزهر الازهر الشريف الكيان الصهيونى الضفة الغربية مناقصات للاستيلاء على أراض القوانين الدولية خطوة عدوانية واستفزازية

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