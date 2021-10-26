شاب يتحرش بفتاة داخل أتوبيس والركاب يسلموه للشرطة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمناً تضرر فتاة من تعرضها لواقعة تحرش بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور عبر الـ "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص حال إستقلالها إحدى وسائل المواصلات "أتوبيس".

بالفحص تبين قيام الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتحرير محضر بتاريخ 25 الجارى بقسم شرطة المعادى لتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) لقيامه بالتحرش بها حال جلوسه خلف مقعدها بداخل أتوبيس إستقلته بدائرة القسم.

وقد تمكنت بمساعدة مستقلى الأتوبيس من ضبطه.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه ، ولم يعلل سبباً لادعائها عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.