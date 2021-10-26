أسواق المال العربية اليوم.. صعود مؤشر مصر والسعودية والكويت ودبي.. وتراجع قطر وأبوظبي

ننشر مؤشرات البورصات المصرية والعربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء27-10 وجاءت كالتالى:

بورصة مصر:

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مع صعود الأسهم القيادية في وقت تراجعت فيه مؤشرات السوق الأخرى وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.7% حول مستويات 11256 نقطة ليواصل الإغلاق فوق حاجز نفسي هام حول 11 ألف نقطة للجلسة السابعة تواليا.

وارتفعت أسهم راية بنحو 1.2% بعد إعلان الشركة عن تخارجها من شركة تابعة في صفقة تقدر بنحو 470 مليون جنيه.

سوق دبي المالي :

أغلق مؤشر سوق دبي على مكاسب طفيفة بلغت 0.02% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق عند مستويات 2866.12 نقطة. بلغت قيم التداولات 272 مليون درهم فيما تجاوزت الأحجام 172 ألف سهم. تم تأجيل عمومية شركة الاتحاد العقارية الى 9 نوفمبر المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب واغلق السهم بعد إعادته للتداول على مكاسب بأكثر من 3%.

كما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا بحسب القيمة في تعاملات الثلاثاء وبلغت مكاسب السهم عند الإغلاق 0.74% ليستعيد مستويات جلسة 30 سبتمبر الماضي عند 4.08 درهم . سهم GFH كان الأكثر تداولا من حيث الأحجام وسجل السهم مكاسبا بلغت 2.5% بعد أن أعلنت الشركة عن شراء 19.6 مليون سهم من أسهم الخزينة . أما سهم أرامكس فقد تصدر قائمة الأكثر تراجعا مع هبوطه بنسبة 3.4%.

سوق أبوظبي المالي:

هبط مؤشر بورصة أبوظبي بشكل طفيف للجلسة الثانية على التوالي وبنسبة بلغت 0.38% ليفقد 30 نقطة ويغلق عند مستويات 7902 نقطة. ورغم تراجع معظم القطاعات باستثناء قطاعي الطاقة والخدمات إلا ان الضغط الأكبر كان من قطاع الأنشاءات والذي هبط بـ215 نقطة فيما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.44% وخسر قطاع العقارات 0.65%. بلغت قيمة السيولة 1.8 مليار درهم بأحجام تداولات تجاوزت 413 مليون سهم.

بورصة قطر :

سجل المؤشر العام تراجعات هي الأسوأ منذ جلسة 24 مايو الماضي، وهبط المؤشر بنسبة 1.08% ليفقد 127.8 نقطة ويغلق عند مستوى 11701 نقطة. التراجعات طالت جميع القطاعات تحت ضغط من سهمي ناقلات وصناعات الذي فقد كل منهما 2.3%

المؤشر أغلق في المنطقة الحمراء للمرة الخامسة منذ بداية أكتوبر تشرين الأول الجاري ، وفي أبرز أخبار السوق بجلسة الثلاثاء كان ارتفاع أرباح صناعات قطر بنسبة 226% بالربع الثالث الى 2.1 مليار ريال وهو أفضل أداء ربعي في 10 سنوات، في حين طالت الضغوط القطاع المصرفي القطري بعد أن أشارت وكالة Fitch إلى أنها قد تخفض تصنيف 4 بنوك قطرية وهي " الدوحة والخليجي وقطر الإسلامي ودُخان " وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي ونمو الأصول الأمر الذي يضعف قدرة السلطات على دعم القطاع ووضعت الوكالة تلك البنوك عند "مراقبة التصنيف السلبية " وهو ما يعني إمكانية كبيرة لخفض تصنفها من المستوى الحالي A.

بورصة الكويت :

واصلت المؤشرات الكويتية مسارها الصاعد في جلسة الثلاثاء وسط سيولة قوية تجاوز الـ98 مليون دينار كويتي ، لامس خلالها المؤشر العام مستويات 7013 نقطة قبل ان يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة 0.09% ويغلق عند مستويات 6999.16 نقطة للمرة الأولى في تاريخه ، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.21% ليغلق عند مستويات 5918 نقطة هي الأعلى الإطلاق.

السوق السعودي:

عاود السوق السعودي اتجاهه الهابط في تعاملات الثلاثاء مع عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية وتراجع أسهم البنوك والتي عكست اتجاها الصعودي

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 0.4% حول مستويات 11900 نقطة.

وتراجعت أسهم المعمر السعودية بنحو 2.5% بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة فاقت 15% على أساس سنوي.