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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طبقا لاتفاقية باريس..التعليم العالي توضح تفاصيل برنامج تدريب الأطباء بمستشفيات الجامعات

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت الإدارة المركزيه للبعثات عن البرنامج التدريبى للاطباء فى مجال زراعة وجراحه الكبد طبقاً للاتفاقيه الموقعه مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا ووفقاً للشروط التى نص عليها قانون البعثات رقم 149 لسنه 2020 على النحو التالى :ـ

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وأوضحت أن التخصصات المتاحه للبرنامج التدريبى :ـ

- زراعة الكبد
- جراحات الجهاز الهضمى والكبد
- أمراض الكبد والجهاز الهضمى
- أنواع التدريب المختلفه :ـ
- تدريب مساعد Stragiaire  associe لمده 6 أشهر وفى هذا التدريب يتسلم المتدرب عمله بالقسم المقبول به لمده 6 أشهر حيث يحق له التعامل مع المرضى ويكون له مهام محدده ، ويشترط للقبول لهذا النوع من التدريب التقدم من خلال موقع إداره المستشفيات واستكمال الملف وعمل طلب التحاق قبل الخامس عشر من يناير على ان يكون البدء بالعمل اذا تم الاختيار فى نوفمبر لنفس العام www.cmhp.fr

- متدرب مراقب Stage observation ( لمده شهرين فقط بحد اقصى 3 متدرب فى السنه)
- متدرب باحث فى الابحاث السريريه  Stage de medicine de recherché Clinique ( مده التدرييب عامين حسب المشروع البحثى).
بينما مكان التدريب :ـ
- مركز الكبد والقنوات المراريه بمستشفى بول بروس باريس Centre hepato-biliaire, Paul Brousse Hospital          

- الشروط والمستندات المطلوبه للتدريب على أن يتم ترجمة كل الاوراق المطلوبه الى اللغه الفرنسية ترجمه معتمده ومختومه :ـ

- إجاده اللغه الفرنسيه مستوى B2  للمتدرب المساعد ومستوى B1 للمتدرب المراقب والباحث.
- تصريح مزاولة المهنه بمصر.
- خطاب ترشيح من الجهة التى يعمل بها موجه للمستشفى التى سيتدرب بها يتضمن نبذه عن المتدرب وهدفه من التدريب.
- تقديم مقترح بحثى من 3 صفحات شامل كل المعلومات والمراجع فى حالة التدريب كباحث.

- الاوراق المطلوبه :ـ

- سيرة ذاتيه حديثه .
- صورة من شهادة التخرج
- صورة من شهاده الماجستير أو الدكتوراه
- صوره من سجل التطعيمات بالاخص ضد الدفتيريا وشلل الاطفال والتيتانوس والسعال الديكى والالتهاب الكبدى ب
- صوره من البطاقه
- صوره من جواز السفر
- شهاده إجاده اللغه الفرنسية مستوى B2 للمتدرب المساعد ومستوى B1 للمتدرب المراقب والباحث
- صحيفة الحالة الجنائية
- تصريح مزاولة المهنه بمصر
خطاب موجه لمدير المستشفى به نبذه عن المتدرب وهدفه من التدريب.
مقترح بحثى 3 صفحات شامل كل المعلومات والمراجع فى حالة  التدريب كباحث

- طريقة التقديم :ـ
يتقدم الدارسين بملفاتهم للإدارة المركزيه للبعثات لفحصها والتأكد من إستيفاء كافة الشروط قبل 1ديسمبر 2021، يسمح للدارسين المستوفين للشروط والمستندات بالتقدم الالكترونى للبرنامج التدريبى حتى تقوم الجهات الفرنسية بفحص ملفاتهم واختيار من بينهم المقبولين.

بينما تتحمل البعثات نفقات الدارسين الذين تم قبولهم للتدريب بشرط أن يكون تقدم بملفه مسبقا للبعثات لفحصه وترشيحه للبرنامج التدريبى ، وفى حالة عدم تقدم الدارس عن غير طريق البعثات فلاتتحمل البعثات اى نفقات له.
كما تتحمل البعثات نفقات التدريب يشمل ( إقامة المتدرب وتذاكر الطيران ذهاب وعوده والتأمين الصحى)
ويتم تقديم ملف الدارس للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان الكائن ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهره ـ الدور الرابع ) خلال الفتره من الاحد الموافق 17/10/2021 وحتى الاربعاء الموافق 1/12/2021 ولن يلتفت للملفات الغير مستوفاه كافة المستندات المطلوبه او الوارده بالبريد.
 

التعليم العالي الجهاز الهضمي الجامعات المصرية اللغة الفرنسية

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