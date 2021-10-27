بعد هجوم داعش على ديالي.. الكاظمي: سنطارد الإرهابيين أينما فروا

علق رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي على الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش، الذي وقع في إحدى قرى محافظة ديالى، شرقي العراق وأودى بحياة 12 شخصا.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الإرهابيين جربوا فعلنا وأننا نفي بما أقسمنا.

وأضاف رئيس وزراء العراق "سنطاردهم أينما فروا، داخل العراق وخارجه".وتابع"جريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصا… واللهم فاشهد".

جرّب الإرهابيون فعلنا. نفي بما أقسمنا. سنطاردهم أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه؛ وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص... واللهم فاشهد.

كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 26, 2021

وكتب الكاظمي "كلما أوغل الإرهابيون في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".

ووقع هجوم إرهابي بمحافظة ديالي شرقي العراق، الثلاثاء، أدى إلى مقتل 12 شخصا بينما أصيب 8 آخرون.

في وقت سابق، ال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد، وهو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة".

فيما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من "التغافل عن الإرهاب وجرائمه"، قائلا "لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه، ولا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب".

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية عن هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على قرية الرشاد في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 8 آخرين".