"التلعثم عند الأطفال".. ندوة علمية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمي للتلعثم وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة تنظم الكلية ندوه علمية بعنوان "التلعثم عند الأطفال في المجتمع ما بين التكيف والانسحاب الاجتماعي وتأثيره على نفسية الطفل" وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١ بالمدرج الرئيسى بالكلية فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

تأتى الندوة تحت أشراف د.منال عمر الطب طب نفسي بقسم الدراسات الطبية للأطفال و د.ريهام أحمد فهيم أمراض التخاطب بقسم الدراسات الطبية للأطفال، وسيتم منح المتدرب شهادة حضور من الكلية.

جدير بالذكر أنه يوافق اليوم العالمي للتوعية بالتلعثم ٢٢ من أكتوبر من كل عام، والذي بدأ الاحتفاء به منذ عام ١٩٩٨.



ويُهدف من خلال فعاليات اليوم الالتزام بصحة وسلامة الأفراد ونشر التوعية بالأسباب وطرق علاج المصابين بهذه الحالة.



وتُعرف "التلعثم" او " التأتأة" بمواجهة المصاب صعوبة في النطق، وتواجد اضطراب عند خروج الكلام والتحدث.



وتشتد بحسب حالة الشخص، لتكون الأسوأ عندما يكون الشخص متعبًا أو متحمسًا أو تحت الضغط النفسي.