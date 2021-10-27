عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدعم فكر العمل الجماعي فى البحث العلمي

ننشر تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي بمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، و د. ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، د. محمد عامر أمين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ، وذلك بمقر الوزارة.

 

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على تنفيذ خطة الدولة في البحث العلمي لدعم المشروعات البحثية المبتكرة التي تخدم أهداف خطة التنمية المستدامة، وتشجيع ربط مخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية بالدولة؛ مشيرًا إلى الاهتمام غير المسبوق الذي أولته الدولة المصرية في السنوات الأخيرة؛ لدعم الابتكار والإبداع في مجال البحث العلمي.

txt

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمى مع التشيك

txt

وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون العلمي مع اليابان

كما أكد الوزير على مراعاة التنوع في برامج الصندوق لتوفير الدعم اللازم للمبتكرين، والوصول بالابتكارات إلى منتجات ذات مردود اقتصادي، وتوفير برامج لدعم الابتكار في التكنولوجيا البازغة.

 

وأشار د. عبدالغفار إلى ضرورة وضع خطة للتعريف بالصندوق وأهدافه للمجتمع المصري، ونشر ثقافة الابتكار في البحث العلمي في المجتمع، من خلال مد جسور العلاقات مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التي تمتلك باحثين مبدعين والقيام بالمبادرة لدعم المشروعات البحثية المتميزة بمختلف الجهات، وضمان استفادة كافة المبتكرين والنوابغ من الرعاية والدعم والتمويل الذي يقدمه الصندوق، وكذلك التعريف بالصندوق وخدماته داخل الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

 

ونوه الوزير إلى ضرورة تدريب وتأهيل الشباب والنشء في المراحل الدراسية المختلفة، ودعم فكر العمل الجماعي فى البحث العلمي، من خلال تشكيل مجموعات عمل بحثية مشتركة في الموضوعات ذات الأولوية؛ لخلق جيل مبتكر يعمل على تلبية احتياجات الدولة من التكنولوجيا والمشاركة بفاعلية، للارتقاء بالاقتصاد المصري.

 

واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من د. محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، حول نشاط وسير العمل بالصندوق خلال العام الماضي، وما تم فيه من إنجازات، وكذلك ما تم في برنامج تسريع التسويق، حيث يجرى الآن تقييم (54) فكرة ابتكار مقدمة للصندوق تمهيدًا لحصولها على الدعم والتمويل اللازم للوصول بها إلى الأسواق.

 

وشملت أعمال المجلس، دراسة استكمال خطة عمل الصندوق من البرامج والأنشطة المختلفة لتحقيق بعض من أهدافه، والمتمثلة في المساهمة في تحقيق بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين، وتنظيم فعاليات سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وغيرها من الأماكن المستهدفة للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه، كما شملت الموضوعات دراسة اختصاصات ومهام المكتب الفني بالصندوق.
 

التعليم العالي التنمية المستدامة أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي المشروعات البحثية وزير التعليم العالي العلوم والتكنولوجيا

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن المنح المقدمة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسي 2021-2022

طبقا لاتفاقية باريس..التعليم العالي توضح تفاصيل برنامج تدريب الأطباء بمستشفيات الجامعات

تحالف المعرفة والتكنولوجيا: نسعى لخلق شراكات خارج مصر بالمشاريع التكاملية

بعد إعلان آخر موعد للسماح بدخول الطلاب للجامعات دون تلقي لقاح كورونا.. الأعلى للجامعات: الوضع آمن .. وتحويل الدراسة أونلاين أمر غير مطروح حتى الآن

وزير التعليم العالي ينعى نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث

من احتضان الطالب له في الثمانينات إلى تحوله إلكترونيا.. رحلة الكتاب الجامعي

الأعلى للجامعات: مستمرون في استقبال الطلاب لتلقي لقاح كورونا قبل الموعد المحدد

التعليم العالي: رغم استمرار زيادة أعداد كورونا الوضع مازال آمنا ومستمرون في التطعيم والإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

التعليم: ملتزمون بتنفيذ قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

هاكرز ينشرون تفاصيل سرية عن مئات الجنود الإسرائيليين

فيتامين يقلل الحاجة إلى التبول ويقوى قاع الحوض.. تعرف عليه

حكم إخفاء الزوجة أموالها عن زوجها.. الإفتاء ترد

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الروماني كلاوس يوهانيس

لاند روفر في شراكة مع تسلا لمواجهة غرامات الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق فى هذا الموعد

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

27 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27-10-2021

بيان عاجل لـ مجلس التعاون الخليجي بشأن تصريحات جورج قرداحي حول السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

فيديو

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ