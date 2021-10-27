مخزن سرى بالسيارة .. إحباط محاولة شخص عربي الجنسية بتهريب أقراص مخدرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانى نشاط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") يعتزم القيام بتهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات مستخدماً إحدى السيارات ، وقيامه بإعداد مخزن سرى بالسيارة لإخفاء الأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم.

وبتفتيش السيارة المشار إليها وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (14,950 ألف قرص لعقار "أبتريل" مخبأة بمخزن سرى بالسيارة - مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية – هاتفى محمول).

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بتحصله على تلك العقاقير من عنصرين من العناصر الإجرامية "جارى العمل على ضبطهما"؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.