خُط الصعيد أبو ستة.. تزوج عرفيا من زوجة صديقه وأسقطه فخ فاتنة في زراعات القصب | نوستالجيا

خُط الصعيد أبو ستة.. محمد عبد الهادي الذي انخرط في الطُرقات سارقا أو قاتلا ليصنع تاريخا أسود عامرا بـ جرائم من كل حدبٍ وصوب، لم يترك بابا لـ جريمة إلا وطرقه ضيفا ثقيلا لها.

هنا جنوب الصعيد.. وتحديدا مركز أرمنت بمحافظة قنا، حيث كان ذلك الرجل بملامح الجنوب ولهجة الصعيد "الجواني"، ونظراتِ حمل وديع خلفها مخالب لـ شيطان لم يقطن طوال حياته سوى دروب الجبال، وزراعات القصب، ومنازل الطوب اللين المهجورة.

خُط الصعيد

- حكاية في دروب خُط الصعيد

أوراق على الحائط تحمل تاريخ 1966، حينها أتم الخُط أبو ستة عامه العشرين، وما إن خطت قدماه في العشرينات حتى انطلقت خطاياه، الأولى جريمة سرقة في مركز أرمنت، وكانت نقطة البداية، حينها اشتد ذكاؤه وبات يبحث في تطوير صور للسرقات التي انخرط فيها حتى أوائل السبعينات، وحينها سلك الخُط الصعيدي طرقات القتل.

- خُط الصعيد.. سجل حافل في السبعينات

انطلق محمد عبد الهادي أبو ستة "خُط الصعيد" مسيطرا سجلا حافلا من الجرائم، حيث ارتكب جريمة شروع في قتل عام 1971، ثم سرقة وإحراز الأسلحة وتجارتها في غضون عام 1977، حتى أوائل الثمانينات حين سرق أبو ستة خزينة محكمة الأقصر، لا سيما ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

- دنجوان قنا.. علاقة خُط الصعيد بـ السيدات

هنا كانت المفارقة.. وهنا كانت القصة والحكاية، خُط الصعيد الذي قُتل قلبه ولم تعد ترى عيناه سوى الدماء، بات ضعيفا أمام "الجنس اللطيف"، بل وسطر العديد والعديد من الروايات النسائية، بدأها بـ زوجته الأولى التي قتلها حين قذفها بـ موقد الكيروسين المشتعل وفارقت الحياة، ثم تزوج الثانية وتوفيت، حتى الأخيرة.

- خُط الصعيد.. تزوج عرفيا من زوجة صديق له

الزيجة الثالثة لـ خُط الصعيد، ضمت تفاصيل مثيرة، فهي فتاة هربت من أهلها وزوجها "صديقه" وارتمت في أحضان الخُط، وأعادها إلى أهلها عن طريق شيخ وانفصلت عن زوجها ثم عادت إليه طالبة الزواج منه.

- محاولة قتل الخُط.. الانتقام

اتفق أهل السيدة على الخلاص من الخُط أبو ستة، وجهزوا لذلك أشخاصا مقابل مبلغ من المال، ودارت بينهم معركة نارية أصيبت فيها زوجته بالرصاص، وأصيب "الخُط" بالأعيرة النارية التي أخضعته لعدد من العمليات الجراحية.

- فخ نون النسوة.. خُط الصعيد يسقط في الزراعات

بعد أن ذاع صيته، جهزت الشرطة كمينا لـ خُط الصعيد، حيث أخبره طفل بأن سيدة فائقة الجمال تنتظره في زراعات القصب، وما إن دلف إلى الزراعات حتى وجد نفسه وسط حصار من أفراد الشرطة والأسلحة النارية، فقام بتسليم نفسه.