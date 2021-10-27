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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

فستان مريم الدباغ
فستان مريم الدباغ المثير

تسببت التونسية مريم الدباغ التي وصفت بصاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب الذي أقيم أول أمس في إحدى فنادق القاهرة، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

شاهد الفيديو:


سقوط فستان التونسية مريم الدباغ

لفتت مريم الدباغ بإطلالتها الكاشفة الأنظار، وتلقت العديد من الانتقادات بعدما ظهرت بفستان شفاف وجريء، ورغم ذلك حرصت على إبرازه أمام الكاميرات، حيث كان الفستان بدون بطانة فبرزت أجزاء عديدة من جسمها.


مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت. 
وفى وقت سابق حرصت الفنانة التونسية مريم الدباغ، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مريم الدباغ بإطلالة مميزة مرتدية فستان  انيق تايجر وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.
وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.

شاهد الفيديو:


 

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