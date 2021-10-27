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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 27 - 10 - 2021

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 27 -10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  889 إلى 891
عيار 22  815 إلى 817
عيار 21  778 إلى 780
عيار 18  667 إلى 669
عيار 14  519 إلى 520
عيار 12  445 إلى 446
الأونصة 27,652 إلى 27,723
الجنيه الذهب 6,224 إلى 6,240
الكيلو 889,143 إلى 891,429


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الجرام من عيار 18

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