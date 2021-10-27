برلماني: على الحكومة استثمار قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ لجلب مزيد من الاستثمارات

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن على الحكومة استثمار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، فى العديد من المجالات سواء السياحة أو الاستثمار وخلافه، لجلب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة الانتاج.

ووصف النائب إيهاب منصور فى بيان صحفى له قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات، بأنه قرار حكيم ويجب الإشادة به وهو ما يتطابق مع قناعة نادينا بها في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها مصر بحمد الله ويعطي صورة حقيقية عن مصر.

وأكد النائب إيهاب منصور أن نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سبق وأعلنوا رفضهم مد العمل بالطوارئ خلال التصويت في مجلس النواب في شهر يوليو الماضي.