صدمة للمصريين.. ما حقيقة تسريب المرشحين الثلاثة للكرة الذهبية وترتيب محمد صلاح ؟

في سباق الكرة الذهبية لعام 2021 لازال الصراع جماهيريًا يحتدم بين أكثر من 5 لاعبين مرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم.

صلاح المتحدي

ويدخل محمد صلاح السباق بأداء متميز خلال الموسم الحالي بعدما لفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بتسجيل 10 أهداف آخرها ثلاثية تاريخية في مرمى مانشستر يونايتد.

كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 107 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها خلال 167 مباراة، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا،لاعب نادي تشيلسي السابق.

غلق باب التصويت

واُغلق باب التصويت يوم الأحد الماضي على جائزة "الكرة الذهبية 2021" بين صحفيي مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح هذه الجائزة لأفضل لاعب سنويا، وسيعلن عن الفائز يوم 29 نوفمبر.

ويتم التصويت من خلال 180 صحفيًا من جميع أنحاء العالم يختار كل منهم 5 لاعبين بحيث يتم منح نقاط متفاوتة لكل لاعب بحسب ترتيبه في الاختيار.

30 مرشحًا

وسيطر الدوري الإنجليزي على عدد المقاعد المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم بـ 14 لاعبا وهم سيزار أزبيليكويتا، نغولو كانتي، روميلو لوكاكو، ماسون ماونت، وجورجينيو، وجميعهم من نادي تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا.

ومن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري، ضمت القائمة كل من كيفين دي بروين، روبن دياز، فيل فودين، رياض محرز، ورحيم سترلينغ.

بينما شملت باقي القائمة من لاعبي الدوري الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، ومواطنه برونو فرنانديز، إضافة إلى هاري كين من توتنهام، والنجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

الدوري الإيطالي مثله في القائمة 5 لاعبين وهم، لدوري الإيطالي في القائمة المختصرة للكرة الذهبية، 5 لاعبين هم: نيكولاس باريلا، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، سيمون كيير، ولاوتارو مارتينيز.

زمن الدوري الإسباني، شملت القائمة كل من، كريم بنزيمة، لوكا مودريتش، جيرارد مورينو، بيدري، ولويس سواريز.

وحضر في القائمة روبرت ليفاندوفسكي، وايرلنج هالاند فقط ممثلان للدوري الألماني في سباق جائزة الأفضل في العالم.

واكتملت القائمة برباعي فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، ودونا روما، وكيليان مبابي، ونيمار.

تسريب النتيجة بين الحقيقة والكذب

وما أساء الجماهير المصرية وأصابها بالغضب والاحباط اليوم، تسريب نتيجة التصويت من خلال بعض الصفحات التي تناقلت أرقام التصويت وحملت نتائج سلبية بالنسبة لمحمد صلاح.

وكشفت الكشوف المسربة حصول المهاجم البولندي لاعب بايرن ميونخ الألماني على 627 نقطة في المركز الأول، بينما تبعه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، فيما حل كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ثالثًا ومحمد صلاح رابعًا بعدد نقاط بلغت 412 نقطة فقط.

هل صلاح خارج الحفل الرسمي ؟

ووجود محمد صلاح في المرتبة الرابعة يعني أنه ليس من ضمن الثلاثة المرشحين لنيل الجائزة ما يكشف عن عدم استدعائه للحفل الرسمي لتنصيب الأفضل والذي سيقتصر على ليفاندوفسكي وبنزيما وميسي فقط.

ويُعد خروج صلاح من التصنيف الثلاثي صدمة للجماهير المصرية بعد المستويات الفائقة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الحالي.

وعلى الرغم من انتشار التسريبات غير أنها حتى الآن لم تثبت صحتها ولم تؤكد أي جهة رسمية حقيقتها حيث يظل صلاح لديه فرصًا وآمالًا كبيرة في الفوز.

عائق واحيد

وعلى الرغم من توهج النجم المصري محمد صلاح ، غير أن عائقًا وحيدًا يقف أمام تتويجه بالجائزة حيث لم يحقق الإنجازات الجماعية والفردية التي تضمن له التتويج بالكرة الذهبية، حيث لم يتوج مع ليفربول أو منتخب مصر، بأي بطولة، كما أنه فقد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لصالح هاري كين، ولم يتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أو جائزة كبيرة تحسب له، رغم أنه كان السبب الرئيسي في تأهل ليفربول إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.