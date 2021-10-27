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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شراكة بين "أبوظبي للاستثمار" و"اتصالات" لتعزيز مقومات الاقتصاد الرقمي للشركات

صدى البلد

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن شراكة استراتيجية مع "اتصالات" لتعزيز وصول شركات القطاع الخاص إلى منظومة الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي.

 

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير فرص استثمارية وتجارية واعدة للشركات في إمارة أبوظبي من خلال الجمع بين الدعم الكبير الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار والقدرات الإبداعية التي تتمتع بها اتصالات.

 

كانت إمارة أبوظبي قد تصدرت قائمة المدن الأكثر ذكاء في الشرق الأوسط بفضل استثماراتها الكبيرة في البنى التحتية المتقدمة والتقنيات الذكية، وتقود الإمارة حالياً جهود ومبادرات التحول الرقمي في المنطقة.

 

ولطالما تصدرت "مجموعة اتصالات" مشهد التطورات التقنية في إمارة أبوظبي، إذ تعتبر المجموعة واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات في الأسواق الناشئة، والتي توفر حلولها وخدماتها المبتكرة إلى 156.1 مليون مشترك في 16 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وسيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار واتصالات معاً لخلق الفرص لقطاع الأعمال في أبوظبي من خلال تعريف الشركات بشبكاتهما الواسعة وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة .. وتتيح هذه الشراكة فرص استثمارية واعدة وتشكيل منصة انطلاق لتوسعة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتكون بمثابة بوابة جديدة للشركات من جميع أنحاء العالم للتواصل مع الشركاء المعنيين والاستفادة من الفرص الجديدة عبر قطاع التكنولوجيا في الإمارة.

 

وقالت منيرة هشام الكتاب، المديرة التنفيذية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: إن إمارة أبوظبي استثمرت بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا لتوفر أسس راسخة لدعم وتنمية أعمال شركات القطاع الخاص في الإمارة".

 

وأضافت أن مكتب أبوظبي للاستثمار يتطلع للاستفادة من هذه الجهود من خلال الشراكة مع مجموعة اتصالات، رائدة الابتكار في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص، حيث ستساهم هذه الشراكة في تمكين الأعمال التجارية والمستثمرين من الاستفادة من البنية التحتية الرقمية والشبكية المتقدمة في الإمارات للوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.

 

وأعرب سلفادور أنغلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اتصالات، عن فخره بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة الإبداع والابتكار في إمارة أبوظبي من خلال توفير الدعم للجيل الجديد من رواد الأعمال والمبتكرين، فضلاً عن مساهمتها في تسريع وتيرة التحول الرقمي للهيئات الحكومية ومختلف الشركات في إمارة أبوظبي.

 

وتوحد هذه الشراكة جهود كل من مكتب أبوظبي للاستثمار واتصالات لدعم منظومة الإبداع والابتكار في إمارة أبوظبي، وتستند إلى المبادرات الفردية لكلا الهيئتين والرامية لدعم الشركات من خلال توفير الفرص التجارية والاستثمارية لها.

 

ويعمل برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم "545 مليون دولار" على توفير حزم دعم مالية وغير مالية للشركات المبتكرة في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية بهدف توسعة أعمالها في أبوظبي، في حين يدعو برنامج "المستقبل الآن" للابتكار التابع لشركة اتصالات شركات التكنولوجيا المبتكرة لتطوير أعمالهم في دولة الإمارات والشراكة مع اتصالات لطرح الحلول الجديدة والمبتكرة في السوق.

مكتب أبوظبي للاستثمار اتصالات إمارة أبوظبي منيرة هشام الكتاب المديرة التنفيذية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار

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