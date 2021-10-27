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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يهنئ الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفريق أسامة أحمد رشدي عسكر بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة ، متمنيا له ولقواتنا المسلحة الباسلة كل التوفيق.

 

وأصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ قراراً بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

 

ويستعرض صدى البلد السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد.

مولد الفريق أسامة عسكر

الفريق أسامة عسكر مواليد 1 يونيو 1957 بمحافظة الدقهلية

تخرج في الدفعة 70 حربية من الكلية الحربية

كان ضابطا في سلاح المشاة

التأهيل العسكري

حاصل الفريق أسامة عسكر على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حاصل علي ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

حاصل علي كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

حاصل علي دورة كبار القادة من كلية الحرب العليا.

تدرج في الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى وصل إلى قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

حصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة.

 

الوظائف القيادية للفريق أسامة عسكر 

رئيس فرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة.

رئيس أركان الجيش الثالث الميداني.

قائد الجيش الثالث  الميداني

قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.

مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشئون تنمية سيناء.

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

 

مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

 

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي  مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة".

 

ويستعرض صدى البلد السيرة الذاتية لمستشار الرئيس لمبادرة حياة كريمة.

- الاسم:  محمد فريد حجازى.

- السلاح : المشاة.

- الرتبة : فريق.

- تاريخ الميلاد 5 /5 /1954.

- تخرج من الكلية الحربية بتاريخ 1 /4/ 1977

- الدفعة 69 حربية.

- الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ثلاثة أبناء (2 ذكور) وأنثى.

التأهيل العسكرى

- حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة.

- دورة أركان حرب عام.

- دورة كلية الحرب العليا.

الوظائف الرئيسية

- تدرج فى جميع الوظائف القيادية لسلاح المشاه حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكى.

- رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

- رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى.

- قائد الجيش الثانى الميدانى.

- أمين عام وزارة الدفاع.

- مساعد وزير الدفاع.

-رئيس أركان حرب القوات المسلحة

 

الأنواط والنياشين

- ميدالية 30 يونيو 2013.

- ميدالية 25 يناير 2011.

- نوط التدريب.

- نوط الواجب العسكرى.

- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

- نوط الخدمة الممتازة.

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