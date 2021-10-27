ننشر السيرة الذاتية للفريق محمد فريد مستشار الرئيس لمبادرة حياة كريمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق؛ مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة".
ويستعرض صدى البلد السيرة الذاتية لمستشار الرئيس لمبادرة حياة كريمة.
- الأسم: محمد فريد حجازى.
- السلاح : المشاة.
- الرتبة : فريق.
- تاريخ الميلاد 5 /5 /1954.
- تخرج من الكلية الحربية بتاريخ 1 /4/ 1977
- الدفعة 69 حربية.
- الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ثلاثة أبناء (2 ذكور) وأنثى.
التأهيل العسكرى
- حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة.
- دورة أركان حرب عام.
- دورة كلية الحرب العليا.
الوظائف الرئيسية
- تدرج فى جميع الوظائف القيادية لسلاح المشاه حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكى.
- رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.
- رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى.
- قائد الجيش الثانى الميدانى.
- أمين عام وزارة الدفاع.
- مساعد وزير الدفاع.
-رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الأنواط والنياشين
- ميدالية 30 يونيو 2013.
- ميدالية 25 يناير 2011.
- نوط التدريب.
- نوط الواجب العسكرى.
- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
- نوط الخدمة الممتازة.