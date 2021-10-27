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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع القوى الـ 6 الكبرى.. إيران تعلن موعد استئناف محادثات الاتفاق النووي

صدى البلد

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي.

 

وحسب  وكالة"رويترز"، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني على تويتر اليوم، بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، ستستأنف المحادثات مع القوى الست الكبرى بحلول نهاية نوفمبر.

 

وأضاف أنه أجرى حوارا جاداً وبناءً مع إنريكي مورا نائب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول العناصر الأساسية لمفاوضات ناجحة.

 

وتابع:"نتفق على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر. سيتم الإعلان عن التاريخ الدقيق خلال الأسبوع المقبل".

بيان عاجل من إيران بشأن المفاوضات النووية

وزير خارجية إيران يكشف عن زيارة مؤكدة لمدير الوكالة الذرية

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير خارجية إيران، أمير عبد اللهيان، إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، إلي طهران مؤكدة، لكن التوقت لم يحدد بعد.

 

وأضاف: " انطلقنا في المفاوضات النووي قبل إسبوعين من خلال التشاور مع المنسق الأوروبي للمفاوضات، والعودة لن تكون متأخرة والمحادثات مع القوي الست حو الاتفاق النووي ستعود قريبا".

 

وشدد علي استئناف المفاوضات من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها. واعتبر أن "عودة أوروبا إلى المفاوضات لا تعني شيئا وهي يجب أن تصاحب برفع العقوبات".

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