تدريبات بدنية قوية للاعبى الزمالك بالصالة المغطاة استعدادا للطلائع

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء، وذلك قبل خوض المران مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام لاعبو الزمالك بعمل إطالات وفك عضلات بجانب بعض التدريبات البدنية الأخرى، وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وأشرف فيرناندو مخطط الأحمال بالزمالك وأفراد الجهاز الطبي على الفقرة البدنية بمجمع الصالات.

يذكر أن الزمالك فاز أمس على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت، ومن المقرر أن يواجه طلائع الجيش في الجولة الثانية الأحد المقبل.

وأعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز في لقاء إنبي في افتتاح الدوري، موضحا أن الفريق يستحق الفوز في اللقاء .

وقال بارتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمس أن فريقه سيطر على مجريات الأمور وأهدر العديد من الفرص التي سنحت له في ظل غياب التركيز في بعض الأحيان مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة.

وعلق باتريس كارتيرون على إهدار اللاعبين للفرص، موضحا أن ملعب بتروسبورت لم يساعد اللاعبين خاصة في اللمسة الأخيرة، وأشاد بدور مصطفى فتحي لاعب الفريق موضحا أنه ساعد في زيادة القوة الهجومية للفريق مع عمر السعيد وأوناجم.

وأكد المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون أن أشرف بن شرقي من العناصر المهمة بالفريق وسجل في مباراتي توسكر، وشدد على أن عدم تسجيله في مباراة اليوم لا يعني أن مستواه متذبذب.

وعلق المدير الفني على كثرة اللاعبين في مركز الجناح الأيمن قائلا : أوناجم يلعب في الجناح الأيمن والأيسر ولكنه يجيد أكثر في الجبهة اليمنى، والفريق لديه بدائل قوية في خط الهجوم وأصبح لدينا خطين للهجوم، وهذا يعطي الفريق دفعة قوية في الهجوم".

وأوضح أن الزمالك يحتاج كل اللاعبين للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، وشدد على أن الاعتماد على أوباما في خط الوسط ليس جديدا عليه، وسبق وأن شارك في نفس المركز، مضيفا أنه ينتظر عودة سيسيه من الإصابة للوقوف على مستواه.