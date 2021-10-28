أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 28- 10-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6519 15.7773

يورو 18.1593 18.3111

جنيــه إسترليـنى 21.4947 21.6685

دولار كنـدى 12.6042 12.7062

كرون دانمركى 2.4412 2.4612

كرون نرويجى 1.8633 1.8789

كرون ســويدى 1.8199 1.8348

فرنك سويسرى 17.0240 17.1679

100 ين يابانى 13.7659 13.8799

ريـــال سعـــودى 4.1728 4.2065

دينــار كويتى 51.8170 52.3675

درهم اماراتى 4.2607 4.2957

دولار اســـترالى 11.7498 11.8472

دينــار البحــرين 41.5146 41.8518

ريـــال عمـــانى 40.6542 41.0867

ريـــال قطــــرى 4.2976 4.3344

دينـار اردنـى 22.0449 22.2843

يوان صينى 2.4484 2.4682