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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28-10-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 28- 10-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

 

العملة               شراء                   بيع
دولار أمريكى  15.6519            15.7773
يورو       18.1593              18.3111    
جنيــه إسترليـنى  21.4947         21.6685
دولار كنـدى 12.6042             12.7062
كرون دانمركى 2.4412             2.4612
كرون نرويجى 1.8633            1.8789
كرون ســويدى 1.8199              1.8348
فرنك سويسرى 17.0240         17.1679    
100 ين يابانى 13.7659         13.8799
ريـــال سعـــودى 4.1728          4.2065
دينــار كويتى 51.8170            52.3675
درهم اماراتى 4.2607                4.2957
دولار اســـترالى 11.7498           11.8472
دينــار البحــرين  41.5146          41.8518
ريـــال عمـــانى 40.6542            41.0867
ريـــال قطــــرى 4.2976              4.3344
دينـار اردنـى 22.0449            22.2843
يوان صينى 2.4484                 2.4682

 

 

 

 

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