أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 28- 10-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6519 15.7773
يورو 18.1593 18.3111
جنيــه إسترليـنى 21.4947 21.6685
دولار كنـدى 12.6042 12.7062
كرون دانمركى 2.4412 2.4612
كرون نرويجى 1.8633 1.8789
كرون ســويدى 1.8199 1.8348
فرنك سويسرى 17.0240 17.1679
100 ين يابانى 13.7659 13.8799
ريـــال سعـــودى 4.1728 4.2065
دينــار كويتى 51.8170 52.3675
درهم اماراتى 4.2607 4.2957
دولار اســـترالى 11.7498 11.8472
دينــار البحــرين 41.5146 41.8518
ريـــال عمـــانى 40.6542 41.0867
ريـــال قطــــرى 4.2976 4.3344
دينـار اردنـى 22.0449 22.2843
يوان صينى 2.4484 2.4682