عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش أسبوع القاهرة للمياه..

عبدالعاطي يؤكد لنظيره الجابوني استعداد مصر لتقديم دعمها في مجال الري والمياه

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى لقاء من آلاين كلاودى وزير المياه والطاقة بدولة الجابون، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأشار الدكتور عبد العاطى لزيارته السابقة لدولة الجابون برفقة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والتى ساهمت فى توطيد العلاقات بين البلدين ، مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون فى مجال الموارد المائية ، مع استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لدولة الجابون فى مجال المياه.

وأشار كلاودى لوجود وفرة كبيرة فى الموارد المائية بدولة الجابون بعكس الموارد المائية المحدودة فى مصر ، ولكن الجابون فى حاجة لتحسين عملية إدارة تلك الموارد المائية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتوصيل المياه للمنتفعين بكفاءة ، كما أشاد بالمشروعات الجارى تنفيذها بمصر فى مجال المياه لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه بالرغم من محدودية الموارد المائية ، كما أشاد بتميز مصر فى مجال التنبؤ بالأمطار ونظم الانذار المبكر ، وهو ما يتطلب وجود دعم مصرى فى هذا المجال.

واتفق الدكتور عبد العاطى و كلاودى على إيفاد وفد من الخبراء المصريين الى دولة الجابون للتعرف على الاحتياجات الفعلية التى يحتاجها الجانب الجابونى ، لوضع برنامج عمل للمشروعات والاجراءات المطلوبة ، مع جاهزية وزارة الموارد المائية والرى المصرية لتقديم الدعم الفنى اللازم.

الجدير بالذكر أن الوفد الجابونى سيقوم بعمل زيارة للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة للتعرف على المشروعات البحثية والنماذج الرياضية المتاحة بالمركز .

WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.55 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.55 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.56 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.56 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.56 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.56 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.57 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.57 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.57 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.57 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.58 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.58 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.58 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.58 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.58 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.58 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.59 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.59 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.59 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.59 PM (2)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.59 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.34.59 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.35.00 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.35.00 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.35.00 PM
WhatsApp Image 2021-10-27 at 6.35.00 PM

ترشيحاتنا

أمان خاص لكل متبرع بـ البلازما في 7 خطوات صحية مهمة | شاهد

لعنة الميراث.. كشف لغز العثور على جثة مسنة مقطوعة الرأس في البحيرة

الشقيقة الكبرى ويد العون في الضيقات|مصر لا تتأخر عن تقديم المساعدات للعالم

الدوري المصري.. شونجا يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

الأهلي يهاجم الإسماعيلي بـ" بيرسى تاو و ميكيسوني"

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم .. الصحة: فحص 1.4 مليون طالب

شاهد|تحدٍّ جديد على "تيك توك" يثير الذعر.. والشرطة تحذر

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

تسريبات: محمد صلاح لن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.. وهذا هو الفائز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

فيديو

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ