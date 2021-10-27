عبدالعاطي يؤكد لنظيره الجابوني استعداد مصر لتقديم دعمها في مجال الري والمياه

على هامش أسبوع القاهرة للمياه..

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى لقاء من آلاين كلاودى وزير المياه والطاقة بدولة الجابون، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأشار الدكتور عبد العاطى لزيارته السابقة لدولة الجابون برفقة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والتى ساهمت فى توطيد العلاقات بين البلدين ، مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون فى مجال الموارد المائية ، مع استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لدولة الجابون فى مجال المياه.

وأشار كلاودى لوجود وفرة كبيرة فى الموارد المائية بدولة الجابون بعكس الموارد المائية المحدودة فى مصر ، ولكن الجابون فى حاجة لتحسين عملية إدارة تلك الموارد المائية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتوصيل المياه للمنتفعين بكفاءة ، كما أشاد بالمشروعات الجارى تنفيذها بمصر فى مجال المياه لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه بالرغم من محدودية الموارد المائية ، كما أشاد بتميز مصر فى مجال التنبؤ بالأمطار ونظم الانذار المبكر ، وهو ما يتطلب وجود دعم مصرى فى هذا المجال.



واتفق الدكتور عبد العاطى و كلاودى على إيفاد وفد من الخبراء المصريين الى دولة الجابون للتعرف على الاحتياجات الفعلية التى يحتاجها الجانب الجابونى ، لوضع برنامج عمل للمشروعات والاجراءات المطلوبة ، مع جاهزية وزارة الموارد المائية والرى المصرية لتقديم الدعم الفنى اللازم.

الجدير بالذكر أن الوفد الجابونى سيقوم بعمل زيارة للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة للتعرف على المشروعات البحثية والنماذج الرياضية المتاحة بالمركز .

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