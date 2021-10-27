عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الشقيقة الكبرى ويد العون في الضيقات|مصر لا تتأخر عن تقديم المساعدات للعالم

مساعدات طبية مصرية
مساعدات طبية مصرية - أرشيفية

كانت مصر وستزال منبع الخير للعالم، فمثلما كانت في الماضي ظلت هكذا في الحاضر وستبقى في المستقبل لا تتأخر عن مد يد العون للدول الأخرى ووقوفها معهم في أزماتهم في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

أرسلت مصر مساعدات طبية وغذائية للعديد من دول العالم منها الصين والولايات المتحدة وإيطاليا والسودان وغيرها من دول العالم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم الدول التي أرسلت لها مصر المساعدات..

مساعدات مصر إلى الصين

في بداية تفشي فيروس كورونا أرسلت مصر رحلة جوية محملة بعشرة أطنان من الإمدادات الطبية والمعدات اللازمة لدعم الصين.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أظهر فيها حرص بلاده على مساعدة الصين بكل الوسائل الممكنة.

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

لإنقاذ مصابي عكار.. مساعدات طبية مصرية في طريقها إلى لبنان

قال لياو لي تشيانغ، السفير الصيني لدى مصر: "أشكر الرئيس المصري وحكومة مصر وشعبها على دعمهم لجهود الصين بهدف مكافحة فيروس كورونا الجديد". 

وأضاف لياو لي تشيانغ أن أكدت مصر مرارا على دعمها المستمر للصين لاحتواء انتشار الفيروس والسيطرة عليه وأبدت ثقتها في قدرة الصين على التغلب على هذا التحدي، "أنا ممتن لجميع أصدقائنا المصريين الذين يقدمون دعما لنا".

المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة

أرسلت مصر حزمًا من المساعدات الطبية لأمريكا بهدف مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر طائرة عسكرية تحمل المساعدات الطبية.

وأتت هذه المساعدات لمساعدة واشنطن في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وضمت معدات طبية وبدلا واقية، وفقا لما جاء في المقطع.

المساعدات المصرية إلى إيطاليا

طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعدت القوات المسلحة طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين، وحرصا على المساهمة في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية لمواجهة فيروس كورونا في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات لديها.

وذهبت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مع وفد من القوات المسلحة إلى إيطاليا، في زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة إيطاليا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وفي نهاية الزيارة، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التي وصلت إلى روما، واحتفى بالمبادرة عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ناقلا خلاله رسالة شكر من الشعب الإيطالي إلى مصر لدعمها لهم في تلك الظروف.

هدية إلى لبنان.. وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة كورونا

مساعدات من السعودية و الإمارات.. مسئول تونسي يكشف طلب حكومته من البلدين

المساعدات المصرية إلى تونس

مع تفشي أزمة فيروس كورونا في تونس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرتين نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وأعربت الجمهورية التونسية عن تقديرها للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربة عن كامل التقدير و الشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة فى تخفيف العبء عن الشعب التونسي.

المساعدات المصرية إلى السودان

أرسلت مصر في 7 يوليو من العام الجاري أربع طائرات نقل عسكرية أقلعوا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتأتي المساعدات الطبية التي قدمتها وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان، بهدف المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

من جانبه أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.

مصر فيروس كورونا مساعدات طبية الصين الولايات المتحدة السودان إيطاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يلتقى عددا من أهالي مدينة تلا ويقرر صرف مساعدات مالية عاجلة

حياة كريمة.. الداخلية توجه قوافل طبية وتوزيع مساعدات عينية بنطاق محافظة شمال سيناء.. صور

ترشيحاتنا

أمان خاص لكل متبرع بـ البلازما في 7 خطوات صحية مهمة | شاهد

لعنة الميراث.. كشف لغز العثور على جثة مسنة مقطوعة الرأس في البحيرة

الشقيقة الكبرى ويد العون في الضيقات|مصر لا تتأخر عن تقديم المساعدات للعالم

الدوري المصري.. شونجا يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

الأهلي يهاجم الإسماعيلي بـ" بيرسى تاو و ميكيسوني"

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم .. الصحة: فحص 1.4 مليون طالب

شاهد|تحدٍّ جديد على "تيك توك" يثير الذعر.. والشرطة تحذر

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

تسريبات: محمد صلاح لن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.. وهذا هو الفائز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

فيديو

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ