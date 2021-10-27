الشقيقة الكبرى ويد العون في الضيقات|مصر لا تتأخر عن تقديم المساعدات للعالم

كانت مصر وستزال منبع الخير للعالم، فمثلما كانت في الماضي ظلت هكذا في الحاضر وستبقى في المستقبل لا تتأخر عن مد يد العون للدول الأخرى ووقوفها معهم في أزماتهم في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

أرسلت مصر مساعدات طبية وغذائية للعديد من دول العالم منها الصين والولايات المتحدة وإيطاليا والسودان وغيرها من دول العالم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم الدول التي أرسلت لها مصر المساعدات..

مساعدات مصر إلى الصين

في بداية تفشي فيروس كورونا أرسلت مصر رحلة جوية محملة بعشرة أطنان من الإمدادات الطبية والمعدات اللازمة لدعم الصين.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أظهر فيها حرص بلاده على مساعدة الصين بكل الوسائل الممكنة.

قال لياو لي تشيانغ، السفير الصيني لدى مصر: "أشكر الرئيس المصري وحكومة مصر وشعبها على دعمهم لجهود الصين بهدف مكافحة فيروس كورونا الجديد".

وأضاف لياو لي تشيانغ أن أكدت مصر مرارا على دعمها المستمر للصين لاحتواء انتشار الفيروس والسيطرة عليه وأبدت ثقتها في قدرة الصين على التغلب على هذا التحدي، "أنا ممتن لجميع أصدقائنا المصريين الذين يقدمون دعما لنا".

المساعدات المصرية إلى الولايات المتحدة

أرسلت مصر حزمًا من المساعدات الطبية لأمريكا بهدف مساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر طائرة عسكرية تحمل المساعدات الطبية.

وأتت هذه المساعدات لمساعدة واشنطن في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، وضمت معدات طبية وبدلا واقية، وفقا لما جاء في المقطع.

المساعدات المصرية إلى إيطاليا

طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعدت القوات المسلحة طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين، وحرصا على المساهمة في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية لمواجهة فيروس كورونا في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات لديها.

وذهبت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مع وفد من القوات المسلحة إلى إيطاليا، في زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة إيطاليا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وفي نهاية الزيارة، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التي وصلت إلى روما، واحتفى بالمبادرة عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ناقلا خلاله رسالة شكر من الشعب الإيطالي إلى مصر لدعمها لهم في تلك الظروف.

المساعدات المصرية إلى تونس

مع تفشي أزمة فيروس كورونا في تونس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرتين نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وأعربت الجمهورية التونسية عن تقديرها للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربة عن كامل التقدير و الشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة فى تخفيف العبء عن الشعب التونسي.

المساعدات المصرية إلى السودان

أرسلت مصر في 7 يوليو من العام الجاري أربع طائرات نقل عسكرية أقلعوا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتأتي المساعدات الطبية التي قدمتها وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان، بهدف المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

من جانبه أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السوداني.