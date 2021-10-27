بشرى سارة.. انخفاض معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم

قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن وباء فيروس كورونا يتراجع ببطء في معظم أنحاء العالم وخاصة أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، مشيرة إلى أن معدل الوفيات والإصابات في القارة انخفضت بشكل كبير.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تشهد العديد من جزر الكاريبي الكبرى انخفاض كبير في معدل الوفيات والإصابات، بما في ذلك كوبا.

والجدير بالذكر أن الفرع الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية قال في إفادة إن باراجواي شهدت تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقال جارباس باربوسا، مساعد مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "لدينا سبب يدعو إلى التفاؤل، لكن يجب أن نظل يقظين".

وحث السلطات على مواصلة تنفيذ تدابير الصحة العامة مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات الكبيرة، خاصة وأن العديد من البلدان لا تزال تكافح من أجل تلقيح مواطنيها.

وقال باربوسا إن أكثر من 3 ملايين جرعة إضافية ستصل إلى المنطقة من خلال برنامج كوفاكس هذا الأسبوع، مع زيادة عمليات التسليم في الأشهر الأخيرة من العام.