الأهلي يهاجم الإسماعيلي بـ" بيرسى تاو و ميكيسوني"

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.



ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، حسام حسن، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم.