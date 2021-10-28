أنجلينا جولي تتصدر عناوين الصحف بإطلالاتها في روما

تألقت الفنانة أنجلينا جولي ، في دور البطولة من فيلم Marvel's Eternals ، وقد بدأت تتألق في عالم الموضة من خلال مظاهرها المبهرة المتتالية.

وقد نشرت انجلينا اطلالاتها علي الانستجرام بفستان من ماركة Versace ، وفستان من ماركة Dolce & Gabbana أثناء حضورها Eternals في روما.

و تميز فستان أنجلينا بقماش الستان وتصميمه بدون أكتاف بشق طفيف في الخلف واستكمل إطارها الرقيق إلى حد ما.



وكتبت أنجلينا ، علي الصور التي شركتها علي صفحتها تفاصيل اطلالاتها التي حيث ارتدت فستانًا أسود من الستان #DolceGabbana مقترنًا بصندل متناسق لحضور Marvel Studioseternals في روما خلالromacinemafest."

وكانت ظهرت أنجلينا بثوب معدني فضي من فيرساتشي تم تزيينه بزوج من الأزرار الفضية الكبيرة. كانت برفقة ابنتيها زهرة (16 عامًا) وشيلو (14 عامًا) ، اللتين بدتا بنفس الروعة. بينما اختار الأول فستانًا على الطراز اليوناني يتميز بأشرطة ذهبية ، ارتدى الأخير فستانًا أسود ونسقه مع زوج من الأحذية الرياضية.

تصدرت الأحذية عناوين الصحف لأنها صممها الجزائري المولد مهدي سليماني المعروف بالوعي الاجتماعي.

حتى قبل ذلك ، أظهر أطفالها دعمهم للأزياء المستدامة عندما شوهدت زهرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014 عن والدتها في ثوب إيلي صعب بينما اختارت شيلو نسخة مُجدَّدة من فستان غابرييلا هيرست البوبلين الذي ارتدته أنجلينا في مبادرة "Women for Bees". حدث في وقت سابق من هذا العام في يوليو.