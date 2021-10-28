ضبط مدير مخبز بلدى بحوزته بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 111 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الدقهلية.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .