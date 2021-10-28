لوحة المجاعة بأسوان.. تاريخ عريق منذ 4 ألاف سنة.. شاهد

أسرار وحكايات كثيرة تمتلكها العديد من المناطق داخل محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء.

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد المناطق التي تحتوى على علامة أثرية فريدة من نوعها وهى منطقة جزيرة سهيل التى توجد بها لوحة المجاعة عبارة عن نص أسطورى أدبى مصرى قديم ، مكتوب بالخط الهيروغليفي، ومنحوت على إحدى صخور الجزيرة منذ العصر البطلمي ، ليتجاوز عمرها الـ 4 الاف سنة تقريباً، وقد جاء فيه حديث طويلاً عن زمن القحط والجفاف والمجاعة التي أصابت القوم نتيجة عدم فيضان نهر النيل خلال فترة حكم الملك زوسر ووزيره إمحوتب، فيما تبين لاحقاً أن السبب وراء ذلك هو غضب الآلهة المصرية خنوم، والتي منعت النيل من التدفق.

وفي الجزء العلوي من اللوحة يظهر الملك زوسر وهو يقدم القرابين للآلهة خنوم إسترضاءً لها، بحيث تنتهي الكارثة بعد رضا الآلهة خنوم وسماحها بفيضان النيل وتدفقه بما ينهى القحط والجوع، وقد تبين لاحقاً أن هذه أسطورة مشتركة بين جميع ثقافات الشرق الأدنى يظهر منها أن الشرقيين متدينون بطبعهم ، يسعون دايماً لطاعة الآلهة، ومن الجدير بالذكر أن اللوحة قد كشف عنها عالم فرنسي يدعى بول بارجيه عام 1953م خلال حفرية تنقيبيّة إلى الجزيرة.

كذلك اعتبر المصريون الجزيرة هى بيت للإله سانت والتى هى تكون زوجة لخنوم وبلغ من تقديسها أن كل الملوك كانوا يتقربون للإله فيها وحرصوا على القيام بالنقش على جدران أحجارها وظلو ينقشو حتى وصلت عدد النقوش إلى 297 نقش ، وتم تسميتها بإسم جزيرة الجبال المنقوشة وكان يقوم كل حاكم بإرسال نائبه للجزيرة لكى يقوم بإعتماد أوراقه وينقش على صخورها أعماله والسيرة الذاتية له ، لذا أعتبرت أول شهر عقارى أو دار وثائق فى التاريخ ويرجع ذلك إلى كثرة هذه النقوش .

وكانت قديماً طريق تجارى بين مصر وأفريقيا وذكرت فى كتاب وصف مصر من أيام الحملة الفرنسية ، وقد حباها الله بكل مقومات الجمال الطبيعى من صحراء وخضرة ونيل ورمال وأشجار وتحولت بيوتها بطريقة بنائها بطريقة القبو وألوانها الزاهية لأماكن سياحية جذابة وتحولت البيوت لورش صغيرة ومطاعم تقدم للسائح كل ما يريده من هدايا تراثية وملابس نوبية وطعام نوبى وحناء .

أما الأنشطة التى يقوم بها الزائر لجزيره سهيل تتمثل فى الإستمتاع بما فى الجزيرة من مقومات متنوعة ، كما يمكنه أيضاً الإسترخاء بداخلها ، ويمكنه بجانب ذلك قضاء وقت ممتع ورائع والقيام بإلتقاط الصور ، فضلاً عن مناظرها الخلابة والرائعة ، كما يمكن للزائر فى نفس الوقت القيام بمعرفة تاريخ الجزيرة .

وجزيرة سهيل يوجد لها عدة أسماء منها جزيرة الخلق وهى تتمثل في قرية نوبية قديمة حيث تعتبر أقدم ثانى الجزر التى أنشئت بمدينة أسوان عام 1902 بعد جزيرة ألفنتين ، وهى حالياً تعد قرية سياحية ، ومتحف مفتوح عند الشلال الأول وتقوم بتحديدها من الغرب قرية تسمى بغرب سهيل ، أما من الشرق تحدها قريه تسمى قرية نجع المحطة ، ويحدها من الشمال محمية سالوجا وغزال ، ومن الجنوب قرية الكرور وخزان أسوان .

وتتميز جزيرة سهيل بأنها تشتهر بآثار متنوعة منها لوحة المجاعة فهذه اللوحة تم عمل كتاب عنها وسمى هذا الكتاب بكتاب الغرب ، وقد شق الفرعون سنوسرت الثالث وهو كان من أحد ملوك الدولة الوسطى قناة في صخور الجندل الأول او الشلال الأول وتمت هذه العملية خلال فتره حكمه لمصر وكانت هذه العمليه في جزيرة سهيل والهدف منها هو تسهيل الملاحة النهرية للسفن التجارية وهي العمليه التي تتم ما بين جزيرة سهيل ونجع المحطة حالياً .

لوحة المجاعة باسوان

لوحة المجاعة باسوان