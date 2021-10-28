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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب نفسي: الاكتئاب من أحد الأعراض التي ظهرت أثناء مرض فيروس كورونا

الدكتور جمال فرويز
الدكتور جمال فرويز

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن الاكتئاب من أحد الأعراض التي ظهرت أثناء مرض فيروس كورونا أو ما بعد المرض على كثير من الناس، و الوسوسة المرضية و التوهمات المرضية و اضطرابات النوم من أكثر الأعراض التي نراها.

 

وأضاف" جمال فرويز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، " أنصح الناس أنه كل ما يروح للدكتور بسرعة و يأخذ علاجه بسرعة كل ما القصة تنتهي بسرعة و مايبقاش ليها أى تفاصيل أخرى ممكن يعاني منها مستقبليا".

 

 من جانبه، حذر الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أولياء الأمور من رؤية أبناؤهم للمشاهد الدموية والعنف.

 

وقال فرويز:" الطفل وليد التقليد لا يبتكر ولا يخترع فعل إلا إذا رأه، وللآسف الأب مشغول في دوامة الحياة والأم في البيت والعمل، ولا توجد متابعة للأطفال.

 

وتابع أستاذ الطب النفسي،:" رؤية المشاهد الدموية والعنف، تدفع الطفل للتقليد مع أصدقائه في المدرسة والبيت على سبيل اللعب، مما يعرضه والآخرين للأذى دون قصد.

 

وأشار استشاري الطب النفسي إلي أن بعض الألعاب الإلكترونية تحرض على المثلية الجنسية وسلوكيات السرقة ومطاردة رجال الشرطة وقتلهم، معقبا: "كل هذا يتخزن في الخلفية الذهنية للطفل، وينشئ جيل مذبذب أخلاقيا ودينيا".

جمال فرويز الإكتئاب فيروس كورونا اضطرابات النوم الوسوسة المرضية

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