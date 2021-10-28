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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل لـ أليو ديانج عقب الطرد أمام الإسماعيلي بالدوري .. شاهد

ديانج
ديانج

اعتذر الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، لجماهير ناديه، بعد الحصول على البطاقة الحمراء خلال مباراة الإسماعيلي.

وافتتح الأهلي مشواره فى  الدوري المصري، بالفوز برباعية نظيفة أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب فى غطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز .

وكتب ديانج، لاعب وسط الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أداء مميز للفريق، بداية عظيمة للموسم الجديد، محبط للغاية بسبب البطاقة الحمراء، أعتذر لكم، درس سأتعلم منه وبرافو لفريقي».

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي 


وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو تألق وسجل هدفين في أول ظهور له، وسجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء، واختتم أحمد عبد القادر الأهداف.

الأهلي حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ودشن حملته لاستعادة درع الدوري الذي فقده الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015، والثانية منذ عام 2004.

اليو ديانج النادي الأهلي الاسماعيلي الدوري المصري الممتاز

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