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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرحلة الثانية للموجة الـ18..محافظ أسوان يتابع إزالة 6 حالات تعدى بالشلال

جانب من أعمال إزالة
جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر وبمشاركة قوات الأمن بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 6حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بمنطقة الشلال بنطاق حى جنوب بمساحة إجمالية ٩ ألاف م٢ .

وقد شدد اللواء أشرف عطية على عدم التهاون أو التقاعس فى إزالة أية تعديات دون إستثناء مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين والمخالفين .

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ويأتي ذلك استمرار لسلسلة حملات الإزالة ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ ١٨ وبناء على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة إسترداد حق الشعب والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المعدات واللوادر والمكابس الجديدة بإجمالى 5 لوادر من ضمن عناصر تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى  2021/ 2022 يرافقه اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، والمهندسة أسماء محمود مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة.

وتتضمن الخطة 23 معدة وسيارة باعتمادات 36 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة العامة وذلك بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى ، والتي ستقوم بالتوازى بتنفيذ البرنامج الوطنى لدعم إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث جار استلام المعدات الخاصة بذلك والتى تتضمن 2 رأس قلاب سعة 40 طنا ، و 2 لودر ، بالإضافة إلى 2 مكبس سعة 18 م3.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية في الدعم المتواصل للارتقاء بمنظومة النظافة العامة من خلال الاستمرار في توفير المعدات اللازمة للمنظومة ، موجهاً إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك .

وصرح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأنه في ظل النجاحات المتتالية لجامعتنا العريقة علي عدة أصعدة، لاسيما التصنيفات الدولية وهو ما أسعد إدارة الجامعة لظهور علماء من الجامعة ضمن قائمة أفضل 2 ٪ من العلماء حول العالم. 

جاء ذلك بناء علي آخر إصدار النسخة الثالثة أكتوبر 2021 للدراسة التي أطلقتها Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد والتي تعد الأضخم من نوعها علي الإطلاق لقواعد بيانات تضم قائمة أفضل 2 ٪ من العلماء علي مستوى العالم في 22 مجالا علميا رئيسيا و 176 تخصصا فرعيا.

جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان
جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات اراضي املاك الدولة

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