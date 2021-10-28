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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع مأساوي.. إثيوبيا تشن غارة جوية جديدة على عاصمة تيجراي

غارة جوية على تيجراي
غارة جوية على تيجراي

شنت القوات الإثيوبية، صباح اليوم الخميس، غارة جوية جديدة على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع في شمال البلاد، وفقت لما أعلنته مصادر من داخل جبهة تحرير تيجراي.

 

وحسب المصادر، سقطت المتفجرات في منطقة سكنية بالقرب من كلية تدريب، وهناك أنباء عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

إثيوبيا تعلن استهداف مركز تدريب لجبهة تيجراي

قصف وحشي.. الجيش الإثيوبي يشن غارة جوية جديدة على إقليم تيجراي

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الجمعة الماضي، تعليق الرحلات الجوية إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع بشمال إثيوبيا، وذلك في ظل استمرار قصف الجيش الإثيوبي للمدينة.

 

ويأتي القرار بعد غارات جوية إثيوبية في إقليم تيجراي منعت طائرة للأمم المتحدة من الهبوط.

 

من جانبها نفت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الغارات الجوية التي شنتها الحكومة على ميكيلي تسببت في عودة طائرتين تابعتين للأمم المتحدة إلى أديس أبابا.

 

وأكدت الوزارة الاثيوبية أنه على الرغم من تقارير بعض وسائل الإعلام بأن الجيش الإثيوبي يستهدف البنية التحتية المدنية، إلا أن سلاح الجو يستهدف 'فقط مرافق الاتصال والتدريب العسكري التي تستخدمها الجماعة الإرهابية'.

 

ويستمر القصف الوحشي الإثيوبي على الإقليم منذ نحو أسبوع، في محاولة لردع قوات جبهة تحرير تيجراي.ش

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