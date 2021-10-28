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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محافظ جنوب سيناء يلتقي قافلة منظمة خريجي الأزهر ويثني على جهود الإمام الأكبر

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع قافلة الأزهر

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعضاء قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المتواجدة حالياً بالمحافظة، وأثنى على جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر - رئيس المنظمة، المتواصلة في جميع المجالات ونشر الفكر الوسطي المعتدل.
وقدم أعضاء القافلة الشكر للواء خالد فودة، وقدموا درع المنظمة لجهوده وتعاونه في إنجاح أعمال القافلة لخدمة أهالي جنوب سيناء.
حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة كشك، المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، والأستاذ أحمد عبد الحميد، مدير فروع المنظمة بالمحافظات، والأستاذ عبد المنعم حسين، نائب رئيس تحرير مجلة نور، والشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع جنوب سيناء، والدكتور نصر خضري، عميد  كلية العلوم الأزهرية بفرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء، والأستاذ مضر نوار، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية.

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