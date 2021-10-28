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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يعقد جلسة مع بيرسي تاو والسولية في مران الأهلي

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة سريعة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وعمرو السولية، لاعبَيّ الفريق، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش.
وشارك بيرسي تاو والسولية في التدريبات الاستشفائية التي خاضها لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم دون راحة؛ استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
واشتمل مران الأهلي اليوم على تدريبات بدنية قوية وتقسيمة في منتصف الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس.
وخاض على معلول، لاعب الفريق، تدريبات منفردة على هامش المران وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية بشكل منفرد للتخلص من الإجهاد العضلي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه؛ لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين.
وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة البنك الأهلي.
يذكر أن سامي قمصان، المدرب العام للفريق، أشاد بأداء اللاعبين المميز أمام الإسماعيلي، والفوز الكبير الذي حققوه على منافس قوي، مؤكدًا أن الأهلي يسعى للفوز في كل المباريات، خاصة أن كل الفرق أصبحت صعبة ولديها طموح في المنافسة خلال مشوار الدوري الممتاز.

 

بيتسو موسيماني بيرسي تاو النادي الأهلي الاسماعيلي بطولة الدوري الممتاز

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